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Молдова закрывала небо из-за залетевшего со стороны Украины беспилотника

23:44 12.09.2026 Сб
2 мин
Дрон успел скрыться с радаров и появиться снова за несколько десятков километров.
aimg Екатерина Коваль
Фото: аэропорт в Кишиневе, Молдова (Wikipedia.org)

12 сентября Молдова временно закрывала часть воздушного пространства из-за неизвестного беспилотника, который залетел со стороны Украины. Ограничения привели к задержке нескольких авиарейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tv8.md.

В субботу минобороны Молдовы сообщило, что военные радары зафиксировали несанкционированно вошедший в воздушное пространство страны со стороны Украины объект. Инцидент был зарегистрирован в 15:26.

В это же время патруль пограничной полиции визуально обнаружил беспилотник в районе села Васильково Сорокского района.

По данным властей, дрон пролетел над территорией Молдовы, после чего исчез с радаров вблизи села Баксаны того же района. Уже в 16:03 БпЛА снова зафиксировали - на этот раз в районе села Куконештый Ной Единецкого района на севере страны.

В целях безопасности гражданской авиации власти временно закрыли воздушное пространство в северной и центральной частях страны. Центральную зону открыли в 16:20, северную - в 16:30.

Ограничения повлияли на несколько авиарейсов. Самолет, выполнявший рейс Шарм-эль-Шейх – Кишинев, некоторое время находился в зоне ожидания у румынского города Бакэу, кружа в ожидании разрешения на вход в воздушное пространство.

Также задержали вылет рейсов Кишинев - Бухарест, Кишинев - Стамбул и Кишинев - Аликанте.

После снятия ограничений полеты возобновили в обычном режиме. Власти предупреждают, что из-за временного закрытия неба возможны дальнейшие изменения в расписании и задержке отдельных рейсов.

Напомним, это уже не первый случай нарушения воздушного пространства Молдовы беспилотниками - 8 сентября в стране зафиксировали пролет ударного дрона типа "Шахед", из-за чего власти также временно ограничивали полеты.

Тогда же в Молдове уточнили, где находился самолет президента Украины Владимира Зеленского во время появления дрона - он находился в аэропорту Кишинева.

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