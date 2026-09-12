Молдова закрывала небо из-за залетевшего со стороны Украины беспилотника

В субботу минобороны Молдовы сообщило, что военные радары зафиксировали несанкционированно вошедший в воздушное пространство страны со стороны Украины объект. Инцидент был зарегистрирован в 15:26.

В это же время патруль пограничной полиции визуально обнаружил беспилотник в районе села Васильково Сорокского района.

По данным властей, дрон пролетел над территорией Молдовы, после чего исчез с радаров вблизи села Баксаны того же района. Уже в 16:03 БпЛА снова зафиксировали - на этот раз в районе села Куконештый Ной Единецкого района на севере страны.

В целях безопасности гражданской авиации власти временно закрыли воздушное пространство в северной и центральной частях страны. Центральную зону открыли в 16:20, северную - в 16:30.

Ограничения повлияли на несколько авиарейсов. Самолет, выполнявший рейс Шарм-эль-Шейх – Кишинев, некоторое время находился в зоне ожидания у румынского города Бакэу, кружа в ожидании разрешения на вход в воздушное пространство.

Также задержали вылет рейсов Кишинев - Бухарест, Кишинев - Стамбул и Кишинев - Аликанте.

После снятия ограничений полеты возобновили в обычном режиме. Власти предупреждают, что из-за временного закрытия неба возможны дальнейшие изменения в расписании и задержке отдельных рейсов.