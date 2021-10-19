Молдова вслед за другими странами может отменить перевод часов

Молдова вслед за другими европейскими странами может отменить сезонный перевод часов. Завтра эту тему начнет обсуждать правительство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на newsmaker.
Сообщается, что правительство Молдовы завтра обсудит несколько законопроектов, в том числе об отмене перевода часов каждые полгода. Предполагается, что парламенту предложат одобрить отмену в соответствии с решением Евросоюза и других стран, которые уже отказались от практики перевода часов.
Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада Украины зимой вернется к рассмотрению законопроекта об отмене сезонного перевода часов.
В 2019 году Европейский союз разрешил странам-участницам самостоятельно отменять перевод часов на летнее время.