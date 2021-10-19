RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Молдова слідом за іншими країнами може скасувати переведення годинників

Автор: Артем Горовенко

Молдова слідом за іншими європейськими країнами може скасувати сезонне переведення годинників. Завтра цю тему почне обговорювати уряд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на newsmaker.

Повідомляється, що уряд Молдови завтра обговорить кілька законопроектів, у тому числі про скасування переведення годинників кожні півроку. Передбачається, що парламенту запропонують схвалити скасування відповідно до рішення Євросоюзу та інших країн, які вже відмовилися від практики переведення годинників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада України взимку повернеться до розгляду законопроекту про скасування сезонного переведення годинників.

У 2019 році Європейський союз дозволив країнам-учасницям самостійно скасовувати переведення годинників на літній час.

Читайте РБК-Україна в Google News
МолдоваПереведення годинників в Україні