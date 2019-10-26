В Евросоюзе могут отложить отмену перевода часов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Отмена перевода часов планировалась на 2021 год

Европейский союз может отложить запланированную на 2021 год отмену перевода часов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как заявила представитель правительства Финляндии, председательствующей в ЕС страны, отмена перевода часов может быть отложена на неопределенный срок, поскольку некоторые страны опасаются, что ЕС превратится в "лоскутное одеяло" из разных часовых поясов.

В свою очередь в немецком Министерстве экономики заявили, что перед принятием решения об отмене перевода часов необходимо проанализировать все возможные последствия для Евросоюза. В правительстве Германии отметили, что для страны важно избежать "временных островов" и разногласий с другими государствами в общем рынке.

Кроме того, немецкий евродепутат от ХДС Петер Прет заявил, что пока существует возможность соблюдения принятого ранее плана по отмене перевода часов. По его словам, отмена перевода часов будет возможной, если Финляндия будет побуждать страны определиться до конца 2019 года.

Напомним, что в 4 утра воскресенья, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время. Украинцам необходимо будет перевести стрелки своих часов на один час назад. Ежегодно часовые стрелки переводят в последнее воскресенье марта в 3 часа на час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на час назад.