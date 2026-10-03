Молдова вручила ноту протесту послу РФ після вибухів ракет і дронів
МЗС Молдови викликало російського посла в Кишиневі та вручило йому ноту протесту через порушення повітряного простору країни російськими ракетами та дронами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Республіки Молдова.
За даними відомства, п'ять безпілотників та декілька ракет несанкціоновано пролетіли через молдовський повітряний простір, після чого вибухнули поблизу населених пунктів у чотирьох районах країни.
У дипломатичному відомстві наголосили на серйозності цієї події, оскільки вона поставила під загрозу життя та безпеку громадян, а також призвела до пожеж і матеріальних збитків.
"Міністерство закликає Російську Федерацію поважати суверенітет і територіальну цілісність Республіки Молдова та не допускати повторення подібних інцидентів", - підкреслили в МЗС Молдови.
Нагадаємо, щід час масованого удару РФ по Україні 3 жовтня на території Молдови вибухнули три ракети та два дрони. П'ять повітряних цілей упали поблизу населених пунктів у чотирьох районах країни.
Після обстрілу молдовські правоохоронці знайшли уламки безпілотників у чотирьох районах. Внаслідок вибухів сталося декілька пожеж, а також зафіксовано пошкодження.