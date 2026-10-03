Молдова вручила ноту протесту послу РФ після вибухів ракет і дронів

МЗС Молдови викликало російського посла в Кишиневі та вручило йому ноту протесту через порушення повітряного простору країни російськими ракетами та дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Республіки Молдова.

За даними відомства, п'ять безпілотників та декілька ракет несанкціоновано пролетіли через молдовський повітряний простір, після чого вибухнули поблизу населених пунктів у чотирьох районах країни.

У дипломатичному відомстві наголосили на серйозності цієї події, оскільки вона поставила під загрозу життя та безпеку громадян, а також призвела до пожеж і матеріальних збитків.

"Міністерство закликає Російську Федерацію поважати суверенітет і територіальну цілісність Республіки Молдова та не допускати повторення подібних інцидентів", - підкреслили в МЗС Молдови.