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Молдова вручила ноту протесту послу РФ після вибухів ракет і дронів

19:40 03.10.2026 Сб
1 хв
aimg Сергій Козачук
Молдова вручила ноту протесту послу РФ після вибухів ракет і дронів Ілюстративне фото: Молдова вручила ноту протесту послу РФ (Колаж РБК-Україна)
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МЗС Молдови викликало російського посла в Кишиневі та вручило йому ноту протесту через порушення повітряного простору країни російськими ракетами та дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Республіки Молдова.

За даними відомства, п'ять безпілотників та декілька ракет несанкціоновано пролетіли через молдовський повітряний простір, після чого вибухнули поблизу населених пунктів у чотирьох районах країни.

У дипломатичному відомстві наголосили на серйозності цієї події, оскільки вона поставила під загрозу життя та безпеку громадян, а також призвела до пожеж і матеріальних збитків.

"Міністерство закликає Російську Федерацію поважати суверенітет і територіальну цілісність Республіки Молдова та не допускати повторення подібних інцидентів", - підкреслили в МЗС Молдови.

Нагадаємо, щід час масованого удару РФ по Україні 3 жовтня на території Молдови вибухнули три ракети та два дрони. П'ять повітряних цілей упали поблизу населених пунктів у чотирьох районах країни.

Після обстрілу молдовські правоохоронці знайшли уламки безпілотників у чотирьох районах. Внаслідок вибухів сталося декілька пожеж, а також зафіксовано пошкодження.

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