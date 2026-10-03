Молдова вручила ноту протеста послу РФ после взрывов ракет и дронов

МИД Молдовы вызвал российского посла в Кишиневе и вручил ему ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства страны российскими ракетами и дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство иностранных дел Республики Молдова.

По данным ведомства, пять беспилотников и несколько ракет несанкционированно пролетели через молдавское воздушное пространство, после чего взорвались вблизи населенных пунктов в четырех районах страны.

В дипломатическом ведомстве отметили серьезность этого события, поскольку оно поставило под угрозу жизнь и безопасность граждан, а также привело к пожарам и материальному ущербу.

"Министерство призывает Российскую Федерацию уважать суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова и не допускать повторения подобных инцидентов", - подчеркнули в МИДе Молдовы.