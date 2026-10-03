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Молдова вручила ноту протеста послу РФ после взрывов ракет и дронов

19:40 03.10.2026 Сб
1 мин
aimg Сергей Козачук
Молдова вручила ноту протеста послу РФ после взрывов ракет и дронов Иллюстративное фото: Молдова вручила ноту протеста послу РФ (Коллаж РБК-Украина)
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МИД Молдовы вызвал российского посла в Кишиневе и вручил ему ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства страны российскими ракетами и дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство иностранных дел Республики Молдова.

По данным ведомства, пять беспилотников и несколько ракет несанкционированно пролетели через молдавское воздушное пространство, после чего взорвались вблизи населенных пунктов в четырех районах страны.

В дипломатическом ведомстве отметили серьезность этого события, поскольку оно поставило под угрозу жизнь и безопасность граждан, а также привело к пожарам и материальному ущербу.

"Министерство призывает Российскую Федерацию уважать суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова и не допускать повторения подобных инцидентов", - подчеркнули в МИДе Молдовы.

Напомним, в ходе массированного удара РФ по Украине 3 октября на территории Молдовы взорвались три ракеты и две дроны. Пять воздушных целей упали вблизи населенных пунктов в четырех районах страны.

После обстрела молдавские правоохранители обнаружили обломки беспилотников в четырех районах. В результате взрывов произошло несколько пожаров, а также зафиксированы повреждения.

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