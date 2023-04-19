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Молдова висилає співробітника посольства РФ

Фото: Молдова надсилає співробітника посольства РФ (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Молдови ухвалив рішення вислати одного співробітника посольства Росії. Таке рішення ухвалили після відмови у в'їзді в Молдову главі Татарстану Рустаму Мінніханову.

Про це заявив прессекретар міністерства закордонних справ та європейської інтеграції Філіп Кожокару, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Noi.

"Було ухвалено рішення оголосити персоною нон грата на території нашої країни співробітника посольства Російської Федерації в Кишиневі.", - заявив він.

Водночас представник МЗС додав, що ще двоє співробітників посольства РФ позбавлені спеціального допуску в аеропорт.

Нагадаємо, 17 квітня голову Татарстану Рустама Мініханова не пустили до Молдови. Він планував взяти участь у заході в автономній територіальній освіті Гагаузії.

За словами молдовських прикордонників, вони справді відмовили "кільком іноземним громадянам" у в'їзді, оскільки ті "не змогли обгрунтувати мету своєї поїздки, плуталися у свідченнях і надали суперечливу інформацію щодо мети свого візиту в країну".

Зазначимо, глава Татарстану перебуває під санкціями ЄС і Канади. Він є головою правління ПАТ "Туполєв", який виробляє стратегічні бомбардувальники для ЗС РФ.

Раніше в МЗС Молдови викликали посла Росії в Кишиневі Олега Васнєцова.

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