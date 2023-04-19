ua ru
Ср, 19 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Голову Татарстану не пустили до Молдови. Кишинів заявив - "агресорам нема чого шукати"

Новость на русском →
Кишинів, Середа 19 квітня 2023 14:08
Голову Татарстану не пустили до Молдови. Кишинів заявив - "агресорам нема чого шукати" Фото: прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан (fasebook.com/recean)
Автор: РБК-Україна

Голову Татарстану Рустама Мініханова у понеділок не пустили до Молдови. Він планував узяти участь у заході в автономному територіальному утворенні Гагаузія.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова прем'єр-міністра Молдови Доріна Речана у коментарі Newsmaker.

"У понеділок четверо громадян, деякі з них, стверджуючи, що вони релігійні, намагалися приїхати сюди, до Кишинева, щоб втрутитися у вибори і місцеву політику. Громадяни, які тимчасово є депутатами, запрошують сюди тих, хто допомагає вбивати людей, дітей і жінок в Україні, їм нема чого тут шукати. Молдова не повинна асоціюватися з цими звірствами", - заявив Речан.

Прем'єр Молдови акцентував, влада не допустить, аби хтось втручався у внутрішні справи країни, а також він вимагав позбавити представників посольства Росії акредитації в аеропорту Кишинева.

Що сталося

17 квітня голову Татарстану Рустама Мінніханова не пустили до Молдови. Як повідомлялося, він туди прямував нібито на Міжнародний конгрес народної дипломатії "Дружба народів - 2023". Однак його не пустили до Молдови, а згодом оголосили "небажаною особою".

Як пояснили молдавські прикордонники, вони справді відмовили "кільком іноземним громадянам" у в'їзді, оскільки ті "не змогли обґрунтувати мету своєї поїздки, плуталися в показаннях і надали суперечливу інформацію про мету свого візиту в країну".

Зазначимо, голова Татарстану знаходиться під санкціями ЄС. Він є головою правління ПАТ "Туполєв", яке виробляє стратегічні бомбардувальники для ЗС РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Молдова Татарстан
NEWS
Чи надійшов Patriot з Німеччини до України: що кажуть в Повітряних силах
Чи надійшов Patriot з Німеччини до України: що кажуть в Повітряних силах
DAILY
"Полігон Білорусь". Як Лукашенко допомагає РФ у війні і чому боїться перемоги Путіна
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна "Полігон Білорусь". Як Лукашенко допомагає РФ у війні і чому боїться перемоги Путіна