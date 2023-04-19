Голову Татарстану не пустили до Молдови. Кишинів заявив - "агресорам нема чого шукати"

Голову Татарстану Рустама Мініханова у понеділок не пустили до Молдови. Він планував узяти участь у заході в автономному територіальному утворенні Гагаузія.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на слова прем'єр-міністра Молдови Доріна Речана у коментарі Newsmaker.

"У понеділок четверо громадян, деякі з них, стверджуючи, що вони релігійні, намагалися приїхати сюди, до Кишинева, щоб втрутитися у вибори і місцеву політику. Громадяни, які тимчасово є депутатами, запрошують сюди тих, хто допомагає вбивати людей, дітей і жінок в Україні, їм нема чого тут шукати. Молдова не повинна асоціюватися з цими звірствами", - заявив Речан.

Прем'єр Молдови акцентував, влада не допустить, аби хтось втручався у внутрішні справи країни, а також він вимагав позбавити представників посольства Росії акредитації в аеропорту Кишинева.

Що сталося

17 квітня голову Татарстану Рустама Мінніханова не пустили до Молдови. Як повідомлялося, він туди прямував нібито на Міжнародний конгрес народної дипломатії "Дружба народів - 2023". Однак його не пустили до Молдови, а згодом оголосили "небажаною особою".

Як пояснили молдавські прикордонники, вони справді відмовили "кільком іноземним громадянам" у в'їзді, оскільки ті "не змогли обґрунтувати мету своєї поїздки, плуталися в показаннях і надали суперечливу інформацію про мету свого візиту в країну".