У Молдові хочуть оголосити двох працівників російського посольства персонами нон-грата

Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Молдови викликало посла Росії Олега Васнєцова. Йому мають повідомити, що співробітників посольства можуть оголосити персонами нон грата.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник молдовського уряду Даніел Воде.

" Заява прем'єр-міністра про відкликання акредитації у двох співробітників посольства РФ пов'язана з їхньою неналежною поведінкою через відмову у в'їзді до країни глави Татарстану. Прем'єр зазначив, що не належна поведінка іноземних чиновників щодо нашої влади неприпустима. У цих співробітників посольства Росії відкликають карти допуску до аеропорту Кишинева", - розповів Воде.

Окрім цього прем'єр-міністр Молдови заявив, що необхідно вивчити можливість оголошення персоною нон-грата одного зі співробітників російського посольства.