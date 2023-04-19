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У Молдові хочуть оголосити двох працівників російського посольства персонами нон-грата

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Молдова, Середа 19 квітня 2023 16:43
У Молдові хочуть оголосити двох працівників російського посольства персонами нон-грата Фото: у Молдові хочуть оголосити двох працівників російського посольства персонами нон-грата (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Молдови викликало посла Росії Олега Васнєцова. Йому мають повідомити, що співробітників посольства можуть оголосити персонами нон грата.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник молдовського уряду Даніел Воде.

"Заява прем'єр-міністра про відкликання акредитації у двох співробітників посольства РФ пов'язана з їхньою неналежною поведінкою через відмову у в'їзді до країни глави Татарстану. Прем'єр зазначив, що не належна поведінка іноземних чиновників щодо нашої влади неприпустима. У цих співробітників посольства Росії відкликають карти допуску до аеропорту Кишинева", - розповів Воде.

Окрім цього прем'єр-міністр Молдови заявив, що необхідно вивчити можливість оголошення персоною нон-грата одного зі співробітників російського посольства.

"МІДЕЇ викликає сьогодні посла Росії, щоб повідомити про прийняте рішення і ще раз звернути його увагу на неприпустимість такої поведінки стосовно нашої влади", - додав Воде.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у понеділок, 17 квітня, голову Татарстану Рустама Мініханова не пустили до Молдови. Він планував узяти участь у заході в автономному територіальному утворенні Гагаузія.

Як пояснили молдавські прикордонники, вони справді відмовили "кільком іноземним громадянам" у в'їзді, оскільки ті "не змогли обґрунтувати мету своєї поїздки, плуталися в показаннях і надали суперечливу інформацію про мету свого візиту в країну".

Зазначимо, голова Татарстану знаходиться під санкціями ЄС. Він є головою правління ПАТ "Туполєв", яке виробляє стратегічні бомбардувальники для ЗС РФ.

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