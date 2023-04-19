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Молдова высылает сотрудника посольства РФ

Фото: Молдова высылает сотрудника посольства РФ (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Молдовы приняло решение выслать одного сотрудника посольства России. Такое решение было принято после отказа во въезде в Молдову главе Татарстана Рустаму Минниханову.

Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции Филип Кожокару, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Noi.

"Было принято решение объявить персоной нон грата на территории нашей страны сотрудника посольства Российской Федерации в Кишиневе.", - заявил он.

При этом представитель МИД добавил, что еще двое сотрудников посольства РФ лишены специального допуска в аэропорт.

Напомним, 17 апреля главу Татарстана Рустама Миниханова не пустили в Молдову. Он планировал принять участие в мероприятии в автономном территориальном образовании Гагаузии.

По словам молдавских пограничников, они действительно отказали "нескольким иностранным гражданам" во въезде, поскольку те "не смогли обосновать цель своей поездки, путались в показаниях и предоставили противоречивую информацию о целях своего визита в страну".

Отметим, глава Татарстана находится под санкциями ЕС и Канады. Он является главой правления ПАО "Туполев", который производит стратегические бомбардировщики для ВС РФ.

Ранее в МИД Молдовы вызвали посла России в Кишиневе Олега Васнецова.

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