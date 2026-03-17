Молдова викликала посла РФ "на килим" та зробила неприємний "подарунок"

"Міністерство закордонних справ Молдови викликало посла з особливих доручень РФ для передачі ноти протесту молдовської влади щодо нападу РФ на Новодністровський гідроелектростанційний комплекс в Україні 7 березня 2026 року", - йдеться у заяві МЗС.

Повідомляється, що Молдова рішуче засуджує цей напад, який спричинив розлив нафти в річку Дністер, створивши серйозні ризики для довкілля та безпеки водопостачання Молдови.

У ході зустрічі послу також продемонстрували зразки забрудненої води з Дністра.

Відомо, що річка Дністер забезпечує водою приблизно 80% населення країни та 98% муніципалітету Кишинів.

"Міністерство закордонних справ наголошує, що такі дії зі значним транскордонним впливом ставлять під загрозу довкілля, безпеку водопостачання та здоров'я громадян Республіки Молдова і не можуть бути прийнятними", - додали у МЗС.