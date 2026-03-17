Молдова вызвала посла РФ "на ковер" и сделала неприятный "подарок"

МИД Молдовы вызвал российского посла Олега Озерова после массированного удара оккупантов по Днестровской ГЭС, приведшего к загрязнению Днестра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Молдовы.
"Министерство иностранных дел Молдовы вызвало посла по особым поручениям РФ для передачи ноты протеста молдавских властей относительно нападения РФ на Новоднестровский гидроэлектростанционный комплекс в Украине 7 марта 2026 года", - говорится в заявлении МИД.
Сообщается, что Молдова решительно осуждает это нападение, которое вызвало разлив нефти в реку Днестр, создав серьезные риски для окружающей среды и безопасности водоснабжения Молдовы.
В ходе встречи послу также продемонстрировали образцы загрязненной воды из Днестра.
Известно, что река Днестр обеспечивает водой примерно 80% населения страны и 98% муниципалитета Кишинев.
"Министерство иностранных дел подчеркивает, что такие действия со значительным трансграничным воздействием ставят под угрозу окружающую среду, безопасность водоснабжения и здоровье граждан Республики Молдова и не могут быть приемлемыми", - добавили в МИД.
Напомним, 12 марта стало известно, что после очередной российской атаки на Днестровскую ГЭС произошла утечка технических масел в реку Днестр. Загрязнение распространилось в Молдову.
Министр окружающей среды Молдовы Георге Хаждер также предупредил, что населенные пункты на севере Молдовы могут остаться без водоснабжения. В районе села Наславча уже объявлен желтый уровень опасности.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец подчеркнул, что загрязнение реки стало прямым следствием российского удара по Днестровской ГЭС. Из-за атаки произошла утечка технических масел, которые течением перенесло на территорию соседнего государства.