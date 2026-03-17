Молдова вызвала посла РФ "на ковер" и сделала неприятный "подарок"

"Министерство иностранных дел Молдовы вызвало посла по особым поручениям РФ для передачи ноты протеста молдавских властей относительно нападения РФ на Новоднестровский гидроэлектростанционный комплекс в Украине 7 марта 2026 года", - говорится в заявлении МИД.

Сообщается, что Молдова решительно осуждает это нападение, которое вызвало разлив нефти в реку Днестр, создав серьезные риски для окружающей среды и безопасности водоснабжения Молдовы.

В ходе встречи послу также продемонстрировали образцы загрязненной воды из Днестра.

Известно, что река Днестр обеспечивает водой примерно 80% населения страны и 98% муниципалитета Кишинев.

"Министерство иностранных дел подчеркивает, что такие действия со значительным трансграничным воздействием ставят под угрозу окружающую среду, безопасность водоснабжения и здоровье граждан Республики Молдова и не могут быть приемлемыми", - добавили в МИД.