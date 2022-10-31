ua ru
Пн, 31 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Молдова видворила зі своєї території співробітника посольства РФ після падіння ракети

Новость на русском →
Молдова, Понеділок 31 жовтня 2022 18:13
Молдова видворила зі своєї території співробітника посольства РФ після падіння ракети Фото: Падіння ракети в Молдові (mai/gov.md)
Автор: Світлана Мащенко

Після падіння російської ракети, збитої українською ППО на території Молдови вранці 31 жовтня, стало відомо, що один зі співробітників посольства РФ був оголошений персоною нон-грата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Республіки Молдова.

"Міністерство закордонних справ та з питань європейської інтеграції повідомляє, що ухвалило рішення оголосити персоною нон грата на території нашої держави представника Посольства Російської Федерації в Кишиневі, він був змушений покинути територію Республіки Молдова", - говориться в повідомленні.

Про цей факт російську сторону повідомили вдень 31 жовтня з нагоди виклику посла Російської Федерації в Кишиневі Олега Васнєцова в штаб-квартирі МЗС.

"Під час скликання МЗС вкотре наголосив на тому, що ракетні удари по сусідній державі продовжують посилювати безпекові ризики, а громадяни нашої країни все більше відчувають на собі згубні наслідки війни. Наголошувалося, що атаки на українську енергетичну інфраструктуру також породжують зростаючі загрози енергетичній безпеці країни", - додали у відомстві.

Нагадаємо, що вранці 31 жовтня стало відомо про падіння російської ракети, яку збила українська ППО, на території Молдови.

Також повідомлялося, що Росія застосовує повітряний простір Молдови для ударів по Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Молдова
NEWS
Росія зранку завдала масованого удару по Україні: усі актуальні подробиці
Росія зранку завдала масованого удару по Україні: усі актуальні подробиці
DAILY
Знову за старе. Росія відкрила "зерновий фронт" та загрожує експорту з України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Знову за старе. Росія відкрила "зерновий фронт" та загрожує експорту з України