Молдова видворила зі своєї території співробітника посольства РФ після падіння ракети

Після падіння російської ракети , збитої українською ППО на території Молдови вранці 31 жовтня, стало відомо, що один зі співробітників посольства РФ був оголошений персоною нон-грата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Республіки Молдова.

" Міністерство закордонних справ та з питань європейської інтеграції повідомляє, що ухвалило рішення оголосити персоною нон грата на території нашої держави представника Посольства Російської Федерації в Кишиневі, він був змушений покинути територію Республіки Молдова", - говориться в повідомленні.

Про цей факт російську сторону повідомили вдень 31 жовтня з нагоди виклику посла Російської Федерації в Кишиневі Олега Васнєцова в штаб-квартирі МЗС.