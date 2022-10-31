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Молдова выдворила со своей территории сотрудника посольства РФ после падения ракеты

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Молдова, Понедельник 31 октября 2022 18:13
Молдова выдворила со своей территории сотрудника посольства РФ после падения ракеты Фото: Падение ракеты в Молдове (mai/gov.md)
Автор: Светлана Мащенко

После падения российской ракеты, сбитой украинской ПВО на территории Молдовы утром 31 октября, стало известно, что один из сотрудников посольства РФ был объявлен персоной нон-грата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Молдовы.

"Министерство иностранных дел и по вопросам европейской интеграции сообщает, что приняло решение объявить персоной нон грата на территории нашего государства представителя Посольства Российской Федерации в Кишиневе, он был вынужден покинуть территорию Республики Молдова", - говорится в сообщении.

Об этом факте российской стороне сообщили днем 31 октября по случаю вызова посла Российской Федерации в Кишиневе Олега Васнецова в штаб-квартире МИД.

"Во время созыва МИД в очередной раз отметил, что ракетные удары по соседнему государству продолжают усиливать риски безопасности, а граждане нашей страны все больше ощущают на себе губительные последствия войны. Отмечалось, что атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру также порождают растущие угрозы энергетической безопасности страны", - добавили в ведомстве.

Напомним, что утром 31 октября стало известно о падении российской ракеты, сбитой украинской ПВО, на территории Молдовы.

Также сообщалось, что Россия применяет воздушное пространство Молдовы для ударов по Украине.

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