Молдова выдворила со своей территории сотрудника посольства РФ после падения ракеты

После падения российской ракеты , сбитой украинской ПВО на территории Молдовы утром 31 октября, стало известно, что один из сотрудников посольства РФ был объявлен персоной нон-грата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Молдовы.

" Министерство иностранных дел и по вопросам европейской интеграции сообщает, что приняло решение объявить персоной нон грата на территории нашего государства представителя Посольства Российской Федерации в Кишиневе, он был вынужден покинуть территорию Республики Молдова", - говорится в сообщении.

Об этом факте российской стороне сообщили днем 31 октября по случаю вызова посла Российской Федерации в Кишиневе Олега Васнецова в штаб-квартире МИД.