Молдова сняла запрет на экспорт пшеницы и муки

Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдовы отменила запрет на экспорт пшеницы и пшеничной муки из страны. При этом запрет на экспорт сахара остался в силе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Молдовы.

В пресс-службе правительства Молдовы отмечают, что урожай пшеницы в текущем году составит 900 тысяч тонн, то есть на 30% меньше, чем в прошлом году, но стране необходимо всего 600 тысяч тонн, к тому же на элеваторах хранится еще 175 тысяч тонн пшеницы. Запрет на экспорт пшеницы и сахара вступил в силу 1 марта, запрет на экспорт муки действует с 12 марта.

Как сообщалось, Молдова поддержит санкции против России, которые ЕС намерен продлить. Ведь статус кандидата в Европейский союз подразумевает проявление солидарности с европейскими странами.

На это зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, то Кремль не собирается медлить с ответом на такое решение Молдовы.

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