ru ua
Вс, 26 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Молдова сняла запрет на экспорт пшеницы и муки

Новина українською →
Кишинев, Воскресенье 26 июня 2022 02:16
Молдова сняла запрет на экспорт пшеницы и муки Фото: Молдова отменяет запрет на экспорт пшеницы и муки (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдовы отменила запрет на экспорт пшеницы и пшеничной муки из страны. При этом запрет на экспорт сахара остался в силе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Молдовы.

В пресс-службе правительства Молдовы отмечают, что урожай пшеницы в текущем году составит 900 тысяч тонн, то есть на 30% меньше, чем в прошлом году, но стране необходимо всего 600 тысяч тонн, к тому же на элеваторах хранится еще 175 тысяч тонн пшеницы. Запрет на экспорт пшеницы и сахара вступил в силу 1 марта, запрет на экспорт муки действует с 12 марта.

Как сообщалось, Молдова поддержит санкции против России, которые ЕС намерен продлить. Ведь статус кандидата в Европейский союз подразумевает проявление солидарности с европейскими странами.

На это зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, то Кремль не собирается медлить с ответом на такое решение Молдовы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова
NEWS
Украина получит от Германии 1 млрд евро через МВФ: на что пойдут деньги
Украина получит от Германии 1 млрд евро через МВФ: на что пойдут деньги
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение