Молдова зняла заборону на експорт пшениці та борошна

Комісія з надзвичайних ситуацій уряду Молдови скасувала заборону на експорт пшениці і пшеничного борошна з країни. При цьому заборона на експорт цукру залишилася в силі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Молдови.

У прес-службі уряду Молдови відзначають, що урожай пшениці в поточному році складе 900 тисяч тонн, тобто на 30% менше, ніж минулого року, але країні необхідно всього 600 тисяч тонн, до того ж на елеваторах зберігається ще 175 тисяч тонн пшениці. Заборона на експорт пшениці й цукру набула чинності 1 березня, заборона на експорт борошна діє з 12 березня.

Як повідомлялося, Молдова підтримає санкції проти Росії, які ЄС має намір продовжити. Адже статус кандидата в Європейський союз має на увазі прояв солідарності з європейськими країнами.

На це заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, то Кремль не збирається зволікати з відповіддю на таке рішення Молдови.

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