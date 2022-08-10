Молдова не сможет заплатить России за поставки газа: названа причина

По его словам, Moldovagaz ранее просила отсрочки по платежам у российской компании, но так и не получила ответа. Сейчас Молдова рассчитывает, что в четвертом квартале 2022 года в соответствии с контрактом будет задействован другой метод ценообразования, это позволит существенно снизить закупочную цену газа.

"При существующей методологии (расчета тарифов на газ - ред.) не вижу, как мы можем просить повышать его. В этой ситуации даже если мы будем просить повысить, НАРЭ (Национальное агентство по регулированию энергетики - ред.) все равно будет утверждать тариф по среднегодовой цене. Единственное, что сейчас может нам помочь - это отсрочка и перенос выплаты этой суммы на четвертый квартал", - заявил Чебан.