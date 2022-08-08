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Молдова разработала план на случай непредвиденных действий "Газпрома"

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Кишинев, Понедельник 08 августа 2022 20:34
Молдова разработала план на случай непредвиденных действий "Газпрома" Фото: министр энергетики Молдовы Андрей Спыну (facebook.com/SpinuAndreiMD)
Автор: Илона Свиридова

Молдавское правительство подготовило план на случай непредвиденных действий российского "Газпрома", который поставляет газ в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на infotag.md.

Как заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, этот план учитывает возможность сокращения или прекращения поставок, чтобы "зима не застала врасплох".

"Мы не говорим о том, что этот план будет применяться в полном объеме или частично. Мы говорим о том, что разработан комплекс мер для того, чтобы оперативно отреагировать на непредвиденные обстоятельства", - отметил он.

Он также добавил, что подписанный на пять лет договор с "Газпромом" не исключает определенные риски.

"Мы видим, что "Газпром" уже прекратил или сократил поставки газа в целый ряд стран Европы. Мы видим ситуацию в Германии, Болгарии, Италии, Польши, Финляндии и других странах. Я думаю, что это здравый смысл, и правильно, что у нас есть этот план", - добавил Спыну.

Напомним, ранее сообщалось, что в Молдове резко подорожал газ - до 1 460 долларов за тысячу кубометров. Решение было принято из-за нестабильной ситуации на европейском рынке.

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