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Молдова скасувала санітарний контроль для транзиту зерна з України

П'ятниця 12 липня 2024 14:46
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Молдова скасувала санітарний контроль для транзиту зерна з України Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Парламент Молдови ухвалив рішення звільнити від перевірки Національного агентства безпеки харчових продуктів (ANSA) українське зерно, яке транзитом прямує через країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

Таким чином, парламент запровадив тимчасове призупинення дії закону "Про захист рослин і фітосанітарний карантин" щодо українського зерна, яке перевозять через територію Молдови до румунських портів Рені та Галац, а також залізницею. Ця пільга діятиме до 14 вересня.

"Цей вид товарів перетинає територію нашої країни в спеціалізованих транспортних засобах, тому ризик ввезення карантинних організмів невеликий. У разі виникнення пригод із транспортом або вантажем під час його транзиту через Молдову перевізники мають повідомити ANSA протягом двох годин", - ідеться у пресрелізі парламенту.

Голова парламентської комісії з питань сільського господарства та харчової промисловості Олександр Трубка, який є автором пропозиції, заявив, що ухвалення цього законопроєкту дасть змогу розв'язати проблему транзиту товарів нетваринного походження і заторів, які утворилися на молдовському кордоні через збільшення потоку товарів з України.

Нагадаємо, ЄС планує посилити перевірки дотримання домовленостей під час ввезення зерна з України.

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