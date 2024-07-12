Молдова отменила санитарный контроль для транзита зерна из Украины
Парламент Молдовы принял решение освободить от проверки Национального агентства безопасности пищевых продуктов (ANSA) украинское зерно, которое транзитом следует через страну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.
Таким образом, парламент ввел временное приостановление действия закона "О защите растений и фитосанитарном карантине" в отношении украинского зерна, которое перевозится через территорию Молдовы в румынские порты Рени и Галац, а также по железной дороге. Эта льгота будет действовать до 14 сентября.
"Этот вид товаров пересекает территорию нашей страны в специализированных транспортных средствах, поэтому риск ввоза карантинных организмов невелик. При возникновении происшествий с транспортом или грузом во время его транзита через Молдову перевозчики должны уведомить ANSA в течение двух часов", — говорится в пресс-релизе парламента.
Глава парламентской комиссии по вопросам сельского хозяйства и пищевой промышленности Александр Трубка, который является автором предложения, заявил, что принятие этого законопроекта позволит решить проблему транзита товаров неживотного происхождения и заторов, образовавшихся на молдавской границе из-за увеличения потока товаров из Украины.
Напомним, ЕС планирует усилить проверки за соблюдением договоренностей во время ввоза зерна из Украины.
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