Молдова все еще уязвима к нарушениям воздушного пространства дронами РФ, - глава МО страны

Молдавия сталкивается со значительными вызовами, связанными с нарушениями ее воздушного пространства русскими дронами. Хотя непосредственная военная угроза со стороны РФ маловероятна, эти инциденты создают опасность для граждан и нарушают международные нормы.

Об этом заявил министр обороны страны Анатолий Носатый, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью IPN .

"К сожалению, Республика Молдова остается уязвимой к инцидентам, связанным с нарушением воздушного пространства. С начала войны в Украине мы имели бесчисленное количество подобных инцидентов, которые, прежде всего, нарушают международные правила, но, что самое главное, подвергают риску граждан Республики Молдова", - отметил он.

Министр пояснил, что подобные инциденты могут быть как умышленными, так и результатом атак РФ на украинскую инфраструктуру вблизи границ с Молдовой. По его словам, они будут повторяться, пока идет война России против Украины.

Он добавил, что подобные атаки в последнее время увеличились.

"Критическая инфраструктура (Украина, - ред.) также расположена вблизи границы с Республикой Молдова, в том числе в дельте Дуная. Поэтому в этом регионе наблюдается повышенное количество атак. Из-за этого некоторые беспилотники, претерпев препятствия, отклоняются от целей и достигают соседних стран - Молдовы, Румынии", - объяснил Носатый.

Кроме того, он заявил, что Россия продолжает вести гибридную войну, распространяя дезинформацию и фейковые новости, направленные на дестабилизацию Молдовы. По его словам, это ее попытка сорвать реформы, направленные на укрепление обороноспособности.

"Это организованная Кремлем кампания против государственной безопасности. Они в Кремле хотят, чтобы Республика Молдова не имела структур обороны и безопасности, оставалась слабой и неготовой к вызовам, чтобы не обеспечить важнейшую для граждан - среду безопасности и мира, которую мы имеем. Все они были нужны в контексте геополитических изменений и напряженности в регионе, в этом случае войны в Украине", - подчеркнул министр.

Также он добавил, что непосредственная угроза военного вторжения РФ в Молдову сейчас оценивается как низкая.

Напомним, что еще один беспилотник упал в Молдове.