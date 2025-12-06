Молдова розриває угоду з РФ про культурні центри: коли в Кишиневі закриють "Російський" дім

Молдова денонсує Угоду з Росією про культурні центри. Міністерство закордонних справ Молдови офіційно повідомило про це МЗС РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Республіки Молдова.
За даними МЗС, рішення набуде чинності через шість місяців після офіційного повідомлення, тому угода, на підставі якої працює "Російський культурний центр", припинить діяти 4 липня 2026 року.
У відомстві розповіди, що угоду підписали 30 жовтня 1998 року, вона набула чинності 4 липня 2001 року. Вона укладалась на 5 років, після закінчення терміну автоматично продовжувалась ще на 5 років.
П'ятого листопада уряд вирішив розірвати угоду з Росією, внаслідок чого в Кишиневі мають закрити "Російський дім". Міністр культури Крістіан Жардан заявив, що цей центр "представляє не російську культуру, а російську агресію", цитує молдовське видання News Maker.
Представник російського МЗС Марія Захарова назвала рішення Кишинева щодо закриття "Російського дому" "антиросійською ініціативою".
Раніше РБК-Україна писало, що Молдова затримує акредитацію російського посла в Кишиневі через його поведінку, яка вона не відповідає дипломатичним нормам.
Тимчасово виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Молдови Міхай Попшой пояснив, що російський дипломат уже діє так, ніби має повноваження, хоча офіційно ще не подав вірчі грамоти і тому працює в обмеженому статусі.
Він також підкреслив, що відносини між Молдовою та Росією ускладнені через розв’язану Москвою агресію проти України.
Очільник МЗС заявив, що країна прагне конструктивних стосунків з усіма державами, однак не може ігнорувати трагедії, які відбуваються по сусідству. Він висловив сподівання, що мир повернеться в регіон, а Росія відновить дотримання міжнародних зобов’язань і норм міжнародного права.