Молдова розриває угоду з РФ про культурні центри: коли в Кишиневі закриють "Російський" дім

За даними МЗС, рішення набуде чинності через шість місяців після офіційного повідомлення, тому угода, на підставі якої працює "Російський культурний центр", припинить діяти 4 липня 2026 року.

У відомстві розповіди, що угоду підписали 30 жовтня 1998 року, вона набула чинності 4 липня 2001 року. Вона укладалась на 5 років, після закінчення терміну автоматично продовжувалась ще на 5 років.

П'ятого листопада уряд вирішив розірвати угоду з Росією, внаслідок чого в Кишиневі мають закрити "Російський дім". Міністр культури Крістіан Жардан заявив, що цей центр "представляє не російську культуру, а російську агресію", цитує молдовське видання News Maker.

Представник російського МЗС Марія Захарова назвала рішення Кишинева щодо закриття "Російського дому" "антиросійською ініціативою".