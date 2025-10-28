ua en ru
Вт, 28 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У Молдові натякнули на проблеми з послом РФ: його дії не відповідають дипломатії

Молдова, Вівторок 28 жовтня 2025 22:21
UA EN RU
У Молдові натякнули на проблеми з послом РФ: його дії не відповідають дипломатії Фото: Міхай Попшой (facebook com mihai popsoi)
Автор: Наталія Кава

Молдова затримує акредитацію російського посла в Кишиневі через його поведінку. Кажуть, вона не відповідає дипломатичним нормам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Point.md.

Тимчасово виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Молдови Міхай Попшой пояснив, що затримка з акредитацією російського посла у Кишиневі пов’язана з його поведінкою, яка не відповідає дипломатичним нормам.

За його словами, дипломат уже діє так, ніби має повноваження, хоча офіційно ще не подав вірчі грамоти і тому працює в обмеженому статусі.

"Це посол (Росії - ред.) узгоджений, але не акредитований. Існує певна невизначеність, пов'язана із його статусом. Він поводиться так, ніби вже акредитований, але водночас необхідно враховувати дипломатичні звичаї та практику, а окремі його дії не завжди відповідають цим нормам", - каже Попшой.

Він також підкреслив, що відносини між Молдовою та Росією ускладнені через розв’язану Москвою агресію проти України.

Очільник МЗС заявив, що країна прагне конструктивних стосунків з усіма державами, однак не може ігнорувати трагедії, які відбуваються по сусідству. Він висловив сподівання, що мир повернеться в регіон, а Росія відновить дотримання міжнародних зобов’язань і норм міжнародного права.

"Сподіваємося, що мир незабаром повернеться до нашого регіону і що Російська Федерація повернеться до виконання своїх міжнародних зобов'язань, включаючи Статут ООН, дотримуючись міжнародного права. А доти нам потрібно пристосовуватися до нинішніх реалій", - сказав Попшой.

Раніше ми писали про те, що напередодні парламентських виборів у Молдові (28 вересня) Кремль активізував пропаганду, спрямовану на дискредитацію проєвропейської влади, підрив довіри до виборчого процесу і розкол діаспори.

Попри це на виборах перемогу здобула правляча партія "Дія і солідарність" президента Молдови Майї Санду. Зокрема, партія Санду отримує 55 мандатів та, відповідно, комфортну більшість. Зазначимо, у парламенті Молдови лише 101 місце.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Молдова
Новини
Опалювальний сезон в Україні: 13 областей уже підключають тепло до будинків
Опалювальний сезон в Україні: 13 областей уже підключають тепло до будинків
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію