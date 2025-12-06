Молдова разрывает соглашение с РФ о культурных центрах: когда в Кишиневе закроют "Русский" дом

По данным МИД, решение вступит в силу через шесть месяцев после официального уведомления, поэтому соглашение, на основании которого работает "Русский культурный центр", прекратит действовать 4 июля 2026 года.

В ведомстве рассказали, что соглашение подписали 30 октября 1998 года, оно вступило в силу 4 июля 2001 года. Оно заключалось на 5 лет, после окончания срока автоматически продлевалось еще на 5 лет.

Пятого ноября правительство решило разорвать соглашение с Россией, в результате чего в Кишиневе должны закрыть "Русский дом". Министр культуры Кристиан Жардан заявил, что этот центр "представляет не российскую культуру, а российскую агрессию", цитирует молдавское издание News Maker.

Представитель российского МИД Мария Захарова назвала решение Кишинева о закрытии "Русского дома" "антироссийской инициативой".