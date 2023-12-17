Молдова розпочала військові навчання поблизу Придністров'я

Навчання триватимуть з 17 по 22 грудня.

"З 17 по 22 грудня солдати 22-го миротворчого батальйону проходитимуть підготовку в Навчальному центрі Бульбоака. У зв'язку з цим, у зазначений період буде організовано рух військової техніки національними дорогами", - пише пресслужба міністерства.

Зазначається, що підготовка проводиться відповідно до плану підготовки національної армії Молдови на 2023 рік.

Полігон, зі свого боку, знаходиться за 20-30 кілометрів від зони безпеки, яка розташована уздовж річки Дністер.

Фото: село Бульбоака (google maps)

Як пише місцеве видання News Maker, 22-й миротворчий батальйон є частиною Збройних сил Молдови, який бере участь у миротворчих операціях і гуманітарних місіях за межами країни. Військові брали участь у місіях ООН у:

Ліберії;

Кот-д'Івуарі;

Судані;

Південному Судані.

Питання Придністров'я

Придністров'я є одним із регіонів Молдови, який проголосив свою нібито "незалежність" ще 1990 року. Так звану "республіку" не визнала жодна держава.

Зокрема Придністров'я підтримує Росія. Країна-терорист надає йому військову, економічну, політичну та дипломатичну підтримку, а також утримує там понад тисячу військових.

Як відзначала президент Молдови Мая Санду, придністровський конфлікт буде вирішено після перемоги України.