Молдова розпочала військові навчання поблизу Придністров'я

Молдова розпочала військові навчання в Навчальному центрі Бульбоака, який розташований неподалік від Придністров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Молдови.
Навчання триватимуть з 17 по 22 грудня.
"З 17 по 22 грудня солдати 22-го миротворчого батальйону проходитимуть підготовку в Навчальному центрі Бульбоака. У зв'язку з цим, у зазначений період буде організовано рух військової техніки національними дорогами", - пише пресслужба міністерства.
Зазначається, що підготовка проводиться відповідно до плану підготовки національної армії Молдови на 2023 рік.
Полігон, зі свого боку, знаходиться за 20-30 кілометрів від зони безпеки, яка розташована уздовж річки Дністер.
Фото: село Бульбоака (google maps)
Як пише місцеве видання News Maker, 22-й миротворчий батальйон є частиною Збройних сил Молдови, який бере участь у миротворчих операціях і гуманітарних місіях за межами країни. Військові брали участь у місіях ООН у:
Придністров'я є одним із регіонів Молдови, який проголосив свою нібито "незалежність" ще 1990 року. Так звану "республіку" не визнала жодна держава.
Зокрема Придністров'я підтримує Росія. Країна-терорист надає йому військову, економічну, політичну та дипломатичну підтримку, а також утримує там понад тисячу військових.
Як відзначала президент Молдови Мая Санду, придністровський конфлікт буде вирішено після перемоги України.
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