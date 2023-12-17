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Молдова начала военные учения вблизи Приднестровья

Фото: Молдова начала военные учения вблизи Приднестровья (facebook.com/MDAarmy)
Автор: Сергей Пышкин

Молдова начала военные учения в Учебном центре Бульбоака, расположенном неподалеку от Приднестровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Молдовы.

Учения продлятся с 17 по 22 декабря. 

"С 17 по 22 декабря солдаты 22-го миротворческого батальона будут проходить подготовку в Учебном центре Бульбоака. В связи с этим, в указанный период будет организовано движение военной техники по национальным дорогам", - пишет пресс-служба министерства. 

Отмечается, что подготовка проводится в соответствии с планом подготовки национальной армии Молдовы на 2023 год.

Полигон, в свою очередь, находится в 20-30 километрах от зоны безопасности, которая расположена вдоль реки Днестр.

Фото: село Бульбоака (google maps)

Как пишет местное издание News Maker, 22-й миротворческий батальон является частью Вооруженных сил Молдовы, который участвует в миротворческих операциях и гуманитарных миссиях за пределами страны. Военные участвовали в миссиях ООН в:

  • Либерии;
  • Кот-д'Ивуаре;
  • Судане;
  • Южном Судане.

Вопросы Приднестровья

Приднестровье является одним из регионов Молдовы, который провозгласил свою якобы "независимость" еще в 1990 году. Так называемую "республику" не признало ни одно государство.

В частности Приднестровье поддерживает Россия. Страна-террорист оказывает ему военную, экономическую, политическую и дипломатическую поддержку, а также удерживает там более тысячи военных. 

Как отмечала президент Молдовы Майя Санду, приднестровский конфликт будет решен после победы Украины.

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