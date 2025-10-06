UA

Молдова раніше за Україну приєдналася до Єдиної зони платежів у євро

Фото: Молдова приєдналася до Єдиної зони платежів у євро (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Молдова з 6 жовтня стала повноцінним учасником єдиної зони платежів у євро (SEPA - Single Euro Payments Area).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного банку Молдови.

"Республіка Молдова від сьогодні, 6 жовтня 2025 року, стає частиною Єдиної зони платежів у євро (SEPA) - інфраструктури, яка об’єднує 41 європейську країну та пропонує громадянам і компаніям швидкі  безпечні та недорогі, навіть безвідсоткові, перекази в євро", - йдеться в повідомленні.

Голова Нацбанку Молдови Анка Драгу назвала приєднання країни до SEPA "історичним кроком на шляху до Європи".

За її словами, відтепер громадяни Молдови можуть надсилати й отримувати гроші в євро на тих же умовах, що й жителі Євросоюзу - швидко і з мінімальними комісіями або ж зовсім без комісій.

Що таке SEPA

SEPA (Single Euro Payments Area) - єдина зона, в якій повністю ліквідовано відмінності між внутрішніми та міжнародними платежами в євро. Перші пов'язані з SEPA зміни набули чинності у січні 2008 року.

SEPA охоплює переважно звичайні банківські перекази. Платіжні методи, які мають додаткові опціональні функції або послуги, такі як платіжні системи для мобільних телефонів або смарт-карток, безпосередньо не покриваються, однак схема миттєвих платежів SEPA полегшує використання платіжних продуктів також на смарт-пристроях.

Приєднання до SEPA стане знаковою подією для євроінтеграції України та надасть нові можливості українській економіці. Це, зокрема, сприятиме:

  • спрощенню виходу на ринок ЄС для українського бізнесу;
  • зменшенню технічних бар'єрів для виходу українського фінтеху на ринок фінансових послуг ЄС;
  • зниженню вартості грошових переказів з/до країн ЄС.

У грудні минулого року повідомлялося, що Україна демонструє прогрес у процесі приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

