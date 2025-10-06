RU

Молдова раньше Украины присоединилась к Единой зоне платежей в евро

Фото: Молдова присоединилась к Единой зоне платежей в евро (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Молдова с 6 октября стала полноценным участником единой зоны платежей в евро (SEPA - Single Euro Payments Area).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка Молдовы.

"Республика Молдова с сегодняшнего дня, 6 октября 2025 года, становится частью Единой зоны платежей в евро (SEPA) - инфраструктуры, которая объединяет 41 европейскую страну и предлагает гражданам и компаниям быстрые безопасные и недорогие, даже беспроцентные, переводы в евро", - говорится в сообщении.

Глава Нацбанка Молдовы Анка Драгу назвала присоединение страны к SEPA "историческим шагом на пути в Европу".

По ее словам, отныне граждане Молдовы могут отправлять и получать деньги в евро на тех же условиях, что и жители Евросоюза - быстро и с минимальными комиссиями или же вовсе без комиссий.

 

Что такое SEPA

SEPA (Single Euro Payments Area) - единая зона, в которой полностью ликвидированы различия между внутренними и международными платежами в евро. Первые связанные с SEPA изменения вступили в силу в январе 2008 года.

SEPA охватывает преимущественно обычные банковские переводы. Платежные методы, которые имеют дополнительные опциональные функции или услуги, такие как платежные системы для мобильных телефонов или смарт-карт, непосредственно не покрываются, однако схема мгновенных платежей SEPA облегчает использование платежных продуктов также на смарт-устройствах.

Присоединение к SEPA станет знаковым событием для евроинтеграции Украины и предоставит новые возможности украинской экономике. Это, в частности, будет способствовать:

  • упрощению выхода на рынок ЕС для украинского бизнеса;
  • уменьшению технических барьеров для выхода украинского финтеха на рынок финансовых услуг ЕС;
  • снижению стоимости денежных переводов из/в страны ЕС.

В декабре прошлого года сообщалось, что Украина демонстрирует прогресс в процессе присоединения к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

