Молдова раньше Украины присоединилась к Единой зоне платежей в евро

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка Молдовы.

"Республика Молдова с сегодняшнего дня, 6 октября 2025 года, становится частью Единой зоны платежей в евро (SEPA) - инфраструктуры, которая объединяет 41 европейскую страну и предлагает гражданам и компаниям быстрые безопасные и недорогие, даже беспроцентные, переводы в евро", - говорится в сообщении.

Глава Нацбанка Молдовы Анка Драгу назвала присоединение страны к SEPA "историческим шагом на пути в Европу".

По ее словам, отныне граждане Молдовы могут отправлять и получать деньги в евро на тех же условиях, что и жители Евросоюза - быстро и с минимальными комиссиями или же вовсе без комиссий.