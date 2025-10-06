ua en ru
Пн, 06 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Молдова раньше Украины присоединилась к Единой зоне платежей в евро

Молдова, Понедельник 06 октября 2025 15:57
UA EN RU
Молдова раньше Украины присоединилась к Единой зоне платежей в евро Фото: Молдова присоединилась к Единой зоне платежей в евро (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Молдова с 6 октября стала полноценным участником единой зоны платежей в евро (SEPA - Single Euro Payments Area).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка Молдовы.

"Республика Молдова с сегодняшнего дня, 6 октября 2025 года, становится частью Единой зоны платежей в евро (SEPA) - инфраструктуры, которая объединяет 41 европейскую страну и предлагает гражданам и компаниям быстрые безопасные и недорогие, даже беспроцентные, переводы в евро", - говорится в сообщении.

Глава Нацбанка Молдовы Анка Драгу назвала присоединение страны к SEPA "историческим шагом на пути в Европу".

По ее словам, отныне граждане Молдовы могут отправлять и получать деньги в евро на тех же условиях, что и жители Евросоюза - быстро и с минимальными комиссиями или же вовсе без комиссий.

Что такое SEPA

SEPA (Single Euro Payments Area) - единая зона, в которой полностью ликвидированы различия между внутренними и международными платежами в евро. Первые связанные с SEPA изменения вступили в силу в январе 2008 года.

SEPA охватывает преимущественно обычные банковские переводы. Платежные методы, которые имеют дополнительные опциональные функции или услуги, такие как платежные системы для мобильных телефонов или смарт-карт, непосредственно не покрываются, однако схема мгновенных платежей SEPA облегчает использование платежных продуктов также на смарт-устройствах.

Присоединение к SEPA станет знаковым событием для евроинтеграции Украины и предоставит новые возможности украинской экономике. Это, в частности, будет способствовать:

  • упрощению выхода на рынок ЕС для украинского бизнеса;
  • уменьшению технических барьеров для выхода украинского финтеха на рынок финансовых услуг ЕС;
  • снижению стоимости денежных переводов из/в страны ЕС.

В декабре прошлого года сообщалось, что Украина демонстрирует прогресс в процессе присоединения к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Молдова
Новости
Нобелевская премия-2025: названы лауреаты по медицине и физиологии
Нобелевская премия-2025: названы лауреаты по медицине и физиологии
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии