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Молдова проведет референдум о вступлении в Евросоюз

Фото: президент Молдовы Майя Санду (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Молдова проведет референдум о вступлении страны в Европейский союз. Жители страны смогут высказать свою позицию о европейской интеграции.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

Глава государства заявила, что Молдове еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем страна приблизится к вступлению в ЕС. В то же время президент заверила, что Молдова вступит в Евросоюз только после референдума.

"Мы не входим в ЕС. Это только первая открытая дверь, но когда мы продвинемся вперед, а мы надеемся, что продвинемся, тогда начнутся переговоры. От нас зависит, как быстро мы сможем это сделать, потому что некоторые страны ждали много лет", - заявила Санду.

Напомним, 23 июня Европейский совет решил предоставить Молдове статус кандидата в ЕС.

Кроме того, спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявлял, что Молдова поддержит санкции против РФ.

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МолдоваВступление в ЕС