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Молдова проведе референдум про вступ до Євросоюзу

Фото: президент Молдови Майя Санду (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Молдова проведе референдум про вступ країни до Європейського союзу. Жителі країни зможуть висловити свою позицію про європейську інтеграцію.

Про це заявила президент Молдови Майя Санду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

Глава держави заявила, що Молдові ще належить пройти довгий шлях, перш ніж країна наблизиться до вступу в ЄС. Водночас президент запевнила, що Молдова вступить до Євросоюзу тільки після референдуму.

"Ми не входимо в ЄС. Це тільки перші відкриті двері, але коли ми просунемося вперед, а ми сподіваємося, що просунемося, тоді почнуться переговори. Від нас залежить, як швидко ми зможемо це зробити, тому що деякі країни чекали багато років", - заявила Санду.

Нагадаємо, 23 червня Європейська рада вирішила надати Молдові статус кандидата в ЄС.

Крім того, спікер парламенту Молдови Ігор Гросу заявляв, що Молдова підтримає санкції проти РФ.

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МолдоваВступ в ЄС