Молдова проведе референдум про вступ до Євросоюзу

Глава держави заявила, що Молдові ще належить пройти довгий шлях, перш ніж країна наблизиться до вступу в ЄС. Водночас президент запевнила, що Молдова вступить до Євросоюзу тільки після референдуму.

"Ми не входимо в ЄС. Це тільки перші відкриті двері, але коли ми просунемося вперед, а ми сподіваємося, що просунемося, тоді почнуться переговори. Від нас залежить, як швидко ми зможемо це зробити, тому що деякі країни чекали багато років", - заявила Санду.