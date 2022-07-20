Молдова проведет референдум о вступлении в Евросоюз
Молдова проведет референдум о вступлении страны в Европейский союз. Жители страны смогут высказать свою позицию о европейской интеграции.
Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.
Глава государства заявила, что Молдове еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем страна приблизится к вступлению в ЕС. В то же время президент заверила, что Молдова вступит в Евросоюз только после референдума.
"Мы не входим в ЕС. Это только первая открытая дверь, но когда мы продвинемся вперед, а мы надеемся, что продвинемся, тогда начнутся переговоры. От нас зависит, как быстро мы сможем это сделать, потому что некоторые страны ждали много лет", - заявила Санду.
Напомним, 23 июня Европейский совет решил предоставить Молдове статус кандидата в ЕС.
Кроме того, спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявлял, что Молдова поддержит санкции против РФ.