ua ru
Ср, 20 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Молдова проведе референдум про вступ до Євросоюзу

Новость на русском →
Кишинів, Середа 20 липня 2022 15:18
Молдова проведе референдум про вступ до Євросоюзу Фото: президент Молдови Майя Санду (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Молдова проведе референдум про вступ країни до Європейського союзу. Жителі країни зможуть висловити свою позицію про європейську інтеграцію.

Про це заявила президент Молдови Майя Санду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

Глава держави заявила, що Молдові ще належить пройти довгий шлях, перш ніж країна наблизиться до вступу в ЄС. Водночас президент запевнила, що Молдова вступить до Євросоюзу тільки після референдуму.

"Ми не входимо в ЄС. Це тільки перші відкриті двері, але коли ми просунемося вперед, а ми сподіваємося, що просунемося, тоді почнуться переговори. Від нас залежить, як швидко ми зможемо це зробити, тому що деякі країни чекали багато років", - заявила Санду.

Нагадаємо, 23 червня Європейська рада вирішила надати Молдові статус кандидата в ЄС.

Крім того, спікер парламенту Молдови Ігор Гросу заявляв, що Молдова підтримає санкції проти РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Молдова Вступ в ЄС
NEWS
Данілов про наказ Зеленського про деокупацію: черговість і терміни визначають військові
Данілов про наказ Зеленського про деокупацію: черговість і терміни визначають військові
DAILY
Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень