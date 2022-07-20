Молдова проведе референдум про вступ до Євросоюзу
Молдова проведе референдум про вступ країни до Європейського союзу. Жителі країни зможуть висловити свою позицію про європейську інтеграцію.
Про це заявила президент Молдови Майя Санду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.
Глава держави заявила, що Молдові ще належить пройти довгий шлях, перш ніж країна наблизиться до вступу в ЄС. Водночас президент запевнила, що Молдова вступить до Євросоюзу тільки після референдуму.
"Ми не входимо в ЄС. Це тільки перші відкриті двері, але коли ми просунемося вперед, а ми сподіваємося, що просунемося, тоді почнуться переговори. Від нас залежить, як швидко ми зможемо це зробити, тому що деякі країни чекали багато років", - заявила Санду.
Нагадаємо, 23 червня Європейська рада вирішила надати Молдові статус кандидата в ЄС.
Крім того, спікер парламенту Молдови Ігор Гросу заявляв, що Молдова підтримає санкції проти РФ.