Молдова пропонувала купувати газ для Придністров'я власним коштом

Придністров'я зіткнулося з великими проблемами через припинення транзиту російського газу через Україну. Однак Молдова ще в грудні пропонувала купувати для регіону європейський газ, причому власним коштом.
Про це заявив держсекретар Міненергетики Молдови Костянтин Боросан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Facebook.
Він розповів, що задля уникнення ситуації, яка нині склалася в Придністров'ї, молдовська держава ще минулого місяця пропонувала регіону альтернативні рішення на випадок, якщо припиняться поставки газу з РФ.
"Уже на засіданні від 11 грудня 2024 року на платформі Міністерства Енергетики з енергетичними підприємствами, включно з підприємствами з лівого берега Дністра, було запропоновано "Тираспольтрансгазу" розглянути можливість закупівлі природного газу на біржі BRM як альтернативу в разі припинення поставок від "Газпрому", - ідеться в повідомленні.
Додатково на засіданні 20 грудня 2024 року, за участю енергетичних підприємств, включно з МГРЕМ та "Тираспольтрансгазом", Придністров'ю було запропоновано механізм співпраці шляхом купівлі природного газу молдовським постачальником - компанією "Енергоком", а також його подальшої переробки в електроенергію на МГРЕМ. Однак до сьогоднішнього дня Молдова так і не отримала жодної відповіді на цю пропозицію.
"2 січня 2025 року "Молдовагаз" і "Енергоком" запропонували "Тираспольтрансгазу" робочий механізм закупівлі природного газу на регіональних ринках. 31 грудня 2024 року успішно протестовано транзитний маршрут через Трансбалканський коридор і закупівлю на газовій біржі в Болгарії", - пише Боросан.
Слідом він додає, що того ж дня, 2 січня, "Тираспольтрансгаз" відмовився від цієї форми співпраці.
Після припинення поставок російського газу 1 січня, починаючи з цього дня, у Придністров'ї відключили опалення і гарячу воду.
Учора стало відомо, що для електростанції, яка виробляє електроенергію для регіону за допомогою газу або вугілля, запасів другого компонента вистачить лише до кінця січня. Хоча раніше заявлялося, що запасу вистачить на 50 днів.
Також учора в одному з регіонів Тирасполя вже спостерігалося відключення подачі води. Сьогодні в Молдові попередили, що через зниження тиску в мережі, яке можливе під час віялових відключень електроенергії, без води можуть залишитися верхні поверхи багатоповерхівок у Бендерах і Тирасполі.
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