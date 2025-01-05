Молдова предлагала покупать газ для Приднестровья за свой счет

Приднестровье столкнулось с большими проблемами из-за прекращения транзита российского газа через Украину. Однако Молдова еще в декабре предлагала покупать для региона европейский газ, причем за свой счет.

Об этом заявил госсекретарь Минэнергетики Молдовы Константин Боросан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Facebook.

Он рассказал, что во избежания ситуации котороя ныне сложилась в Приднестровье, молдавское государство ещё в прошлом месяца предлагало региону альтернативные решения на случай, если прекратятся поставки газа из РФ.

"Уже на заседании от 11 декабря 2024 года на платформе Министерства Энергетики с энергетическими предприятиями, включая предприятия с левого берега Днестра, было предложено "Тираспольтрансгазу" рассмотреть возможность закупки природного газа на бирже BRM как альтернативу в случае прекращения поставок от "Газпрома", - говорится в сообщении.

Дополнительно на заседании 20 декабря 2024 года, при участии энергетических предприятий, включая МГРЭС и "Тираспольтрансгаз", Приднестровью был предложен механизм сотрудничества путем покупки природного газа молдавским поставщиком - компанией "Энергоком", а также его дальнейшую переработку в электроэнергию на МГРЭС. Однако до сегодняшнего дня Молдова так и не получила никакого ответа на это предложение.

"2 января 2025 года "Молдовагаз" и "Энергоком" предложили "Тираспольтрансгазу" рабочий механизм закупки природного газа на региональных рынках. 31 декабря 2024 года успешно протестирован транзитный маршрут через Трансбалканский коридор и закупка на газовой бирже в Болгарии", - пишет Боросан.

Следом он добавляет, что в тот же день, 2 января, "Тираспольтрансгаз" отказался от этой формы сотрудничества.