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Молдова припинила пропуск транспорту на двох КПП на кордоні з Україною

Фото: Молдова припинила пропуск транспорту на двох КПП на кордоні з Україною (facebook com zahidnuy kordon)
Автор: Наталія Гурковська

Молдова припинила пропуск транспорту на двох КПП на кордоні з Україною. Це пов'язано з негодою в Одесі та області 26 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"У зв’язку з погодними умовами в населеному пункті Каушани (Республіка Молдова) завантажена траса", - йдеться в повідомленні.

Через це, як зазначають прикордонники, Молдова прийняла рішення про припинення пропуску транспортних засобів на свою територію в пунктах пропуску "Маяки – Паланка – Удобне", "Старокозаче - Тудора".

Негода в Одеській області

26 листопада Одеську область накрила сильна негода, яка призвела до обмеженого або повного перекриття руху по ряду трас. Зокрема, повідомляють про відключення світла у багатьох населених пунктах, а також повалені дерева. Усього за кілька годин у регіоні сталося майже 50 аварій. У зв'язку з цим в Одеському районі припинили опалення через негоду, а в Одесі перебої з водою. На півдні області розігрався справжній ураган. Раніше повідомлялося, що пункти пропуску на кордоні з Молдовою працюють із перебоями 26 листопада.

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