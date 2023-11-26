RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Молдова прекратила пропуск транспорта на двух КПП на границе с Украиной

Фото: Молдова прекратила пропуск транспорта на двух КПП на границе с Украиной (facebook com zahidnuy kordon)
Автор: Наталия Гурковская

Молдова прекратила пропуск транспорта на двух КПП на границе с Украиной. Это связано с непогодой в Одессе и области 26 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"В связи с погодными условиями в населенном пункте Каушаны (Республика Молдова) загружена трасса", - говорится в сообщении.

Из-за этого, как отмечают пограничники, Молдова приняла решение о прекращении пропуска транспортных средств на свою территорию в пунктах пропуска "Маяки - Паланка - Удобное", "Старокозачье - Тудора".

Непогода в Одесской области

26 ноября Одесскую область накрыла сильная непогода, которая привела к ограниченному или полному перекрытию движения по ряду трасс. В частности, сообщают об отключении света во многих населенных пунктах, а также поваленные деревья. Всего за несколько часов в регионе произошло почти 50 аварий. В связи с этим в Одесском районе прекратили отопление из-за непогоды, а в Одессе перебои с водой. В то же время на юге области разыгрался настоящий ураган. До этого сообщалось, что пункты пропуска на границе с Молдовой работают с перебоями 26 ноября. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаМолдоваПогода