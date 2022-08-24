Молдова понизила прогноз экономического роста за 2022 год до нуля

Правительство Молдовы пересмотрело прогноз экономического роста на 2022 год с прежних 0,3% до нуля. Среди главных причин такого падения указываются пост мировых цен на энергоносители и война в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В 2021 году экономика Молдовы выросла почти на 14%. Прогноз инфляции на 2022 год повышен до 29,5% с прежних 21,9%. В Кишиневе ожидают, что промышленное производство вырастет на 1,5%, а сельскохозяйственный сектор сократится на 18% из-за засухи.

Ранее Молдова обратилась в Международный валютный фонд за помощью в связи с дополнительным финансовым бременем поддержки украинских беженцев. С 24 февраля в страну прибыло около 89 тысяч украинцев.