Молдова почала перші постачання газу до Придністров'я

Виконувач обов'язків директора компанії "Молдовагаз" Вадим Чебан зазначив, що постачання почалися о 8:30. Газ закачують в трубопровідну систему на лівому березі Дністра, обсяги - достатні "для підтримки тиску".

За його словами, зараз у Придністров'я йде газ, який вже є в трубопроводах на території Молдови. Тобто це не нові закупівлі, зроблені урядом на європейському ринку.

"Газ постачається в точках виходу в систему, яка управляється "Тираспольтрансгазом"", - заявив Чебан.

Так званий глава невизнаного Придністровʼя Вадим Красносельський у своєму Telegram повідомив про скасування віялових відключень, які запровадили на початку року. За його словами, до кінця доби на Молдавській ДРЕС відновлять генерацію. Після підняття температури в мережі жителям Придністровʼя дадуть тепло.