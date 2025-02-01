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Молдова почала перші постачання газу до Придністров'я

Фото: Молдова почала постачати газ у позику Придністров'ю (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Молдова офіційно почала перші постачання газу у позику Придністров’ю. Поставки стартували зранку 1 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Виконувач обов'язків директора компанії "Молдовагаз" Вадим Чебан зазначив, що постачання почалися о 8:30. Газ закачують в трубопровідну систему на лівому березі Дністра, обсяги - достатні "для підтримки тиску".

За його словами, зараз у Придністров'я йде газ, який вже є в трубопроводах на території Молдови. Тобто це не нові закупівлі, зроблені урядом на європейському ринку.

"Газ постачається в точках виходу в систему, яка управляється "Тираспольтрансгазом"", - заявив Чебан.

Так званий глава невизнаного Придністровʼя Вадим Красносельський у своєму Telegram повідомив про скасування віялових відключень, які запровадили на початку року. За його словами, до кінця доби на Молдавській ДРЕС відновлять генерацію. Після підняття температури в мережі жителям Придністровʼя дадуть тепло.

Енергокриза в Молдові

Енергетична криза у невизнаному Придністров'ї виникла після того, як Україна припинила транзит російського газу в Європу та Молдову 1 січня 2025 року. Регіон таким чином перестав отримувати газ з Росії.

Україна заявила про готовність надати допомогу з вирішенням проблеми у Придністров'ї. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може надати вугілля, а також направити фахівців на Молдовську ДРЕС, яка, за його словами, може виробляти в 10 разів більше електроенергії.

Зеленський запропонував, щоб Україна за допомогу Придністров'ю отримала надлишок електроенергії.

Молдова та влада невизнаного Придністров'я підписали угоду про газову позику, в рамках якої Кишинів надасть Тирасполю позику у 3 мільйонів кубічних метрів природного газу.

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МолдоваГаз