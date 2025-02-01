Молдова начала первые поставки газа в Приднестровье

Энергокризис в Молдове

Энергетический кризис в непризнанном Приднестровье возник после того, как Украина прекратила транзит российского газа в Европу и Молдову 1 января 2025 года. Регион таким образом перестал получать газ из России.

Украина заявила о готовности оказать помощь с решением проблемы в Приднестровье. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может предоставить уголь, а также направить специалистов на Молдавскую ГРЭС, которая, по его словам, может производить в 10 раз больше электроэнергии.

Зеленский предложил, чтобы Украина за помощь Приднестровью получила избыток электроэнергии.

Молдова и власти непризнанного Приднестровья подписали соглашение о газовом займе, в рамках которого Кишинев предоставит Тирасполю заем в 3 миллиона кубических метров природного газа.

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