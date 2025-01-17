Молдова планує задіяти Механізм цивільного захисту ЄС: що це означає

Молдова знайшла варіант, як впоратися з енергетичною кризою. Країна планує задіяти Механізм цивільного захисту ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News Maker.
Так, за даними видання, у рамках Механізму цивільного захисту ЄС, Молдова запросить у міжнародних партнерів газотурбінну електростанцію потужністю 125 МВт для Termoelectrica.
Також буде запрошено і 100 генераторів для соціальних, медичних та освітніх установ. Таке рішення ухвалила Національна комісія з надзвичайних ситуацій уряду Молдови.
Виходячи з відкритих джерел, у жовтні 2001 року Єврокомісія створила Механізм цивільного захисту ЄС. Він спрямований на зміцнення співпраці між країнами ЄС і 10 державами-учасницями з питань цивільного захисту для поліпшення запобігання, готовності та реагування на катастрофи.
Коли трапляється надзвичайна ситуація, будь-яка країна може звернутися по допомогу через Механізм цивільного захисту ЄС. Комісія відіграє ключову роль у координації реагування на катастрофи в усьому світі, сприяючи принаймні 75% транспортних та/або операційних витрат.
Україна приєдналася до програми в листопаді 2023 року.
1 січня російський "Газпром" оголосив про припинення поставок газу до Молдови. Молдова отримувала російський газ за контрактом із "Газпромом", який діє до листопада 2026 року.
Весь російський газ йшов у тимчасово окуповане Придністров'я, де його використовували для генерації електроенергії на Молдавській ГРЕС і для побутових потреб.
Після припинення постачання російського газу, Кишинів став закуповувати електроенергію на європейських біржах, тому тут зросли тарифи на електроенергію, опалення та газ.
У Придністров'ї ситуація з газом критичніша - вимкнули опалення, почали віялові відключення електрики і зупинили майже всі промислові підприємства, крім тих, що виробляють продовольство.
Зазначимо, як раніше говорив президент Володимир Зеленський, Україна готова допомогти Молдові з вирішенням енергокризи в Придністров'ї. Зокрема, йдеться про надання вугілля.
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