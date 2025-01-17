Молдова планирует задействовать Механизм гражданской защиты ЕС: что это значит
Молдова нашла вариант, как справиться с энергетическим кризисом. Страна планирует задействовать Механизм гражданской защиты ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Maker.
Так, по данным издания, в рамках Механизма гражданской защиты ЕС Молдова запросит у международных партнеров газотурбинную электростанцию мощностью 125 МВт для Termoelectrica.
Также будут запрошены и 100 генераторов для социальных, медицинских и образовательных учреждений. Такое решение приняла Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдовы.
Что представляет собой Механизм гражданской защиты ЕС
Исходя из открытых источников, в октябре 2001 года Еврокомиссия создала Механизм гражданской защиты ЕС. Он направлен на укрепление сотрудничества между странами ЕС и 10 государствами-участниками по вопросам гражданской защиты для улучшения предотвращения, готовности и реагирования на катастрофы.
Когда случается чрезвычайная ситуация, любая страна может обратиться за помощью через Механизм гражданской защиты ЕС. Комиссия играет ключевую роль в координации реагирования на катастрофы во всем мире, способствуя по крайней мере 75% транспортных и/или операционных расходов.
Украина присоединилась к программе в ноябре 2023 года.
Энергокризис в Молдове
1 января российский "Газпром" объявил о прекращении поставок газа в Молдову. Молдова получала российский газ по контракту с "Газпромом", который действует до ноября 2026 года.
Весь российский газ шел во временно оккупированное Приднестровье, где его использовали для генерации электроэнергии на Молдавской ГРЭС и для бытовых нужд.
После прекращения поставки российского газа, Кишинев стал закупать электроэнергию на европейских биржах, поэтому тут возросли тарифы на электроэнергию, отопление и газ.
В Приднестровье ситуация с газом более критическая - отключили отопление, начали веерные отключения электричества и остановили почти все промышленные предприятия, кроме производящих продовольствие.
Отметим, как ранее говорил президент Владимир Зеленский, Украина готова помочь Молдове с решением энергокризиса в Приднестровье. В частности, речь идет о предоставлении угля.
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