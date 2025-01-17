Молдова планирует задействовать Механизм гражданской защиты ЕС: что это значит

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Maker .

Так, по данным издания, в рамках Механизма гражданской защиты ЕС Молдова запросит у международных партнеров газотурбинную электростанцию мощностью 125 МВт для Termoelectrica.

Также будут запрошены и 100 генераторов для социальных, медицинских и образовательных учреждений. Такое решение приняла Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдовы.

Что представляет собой Механизм гражданской защиты ЕС

Исходя из открытых источников, в октябре 2001 года Еврокомиссия создала Механизм гражданской защиты ЕС. Он направлен на укрепление сотрудничества между странами ЕС и 10 государствами-участниками по вопросам гражданской защиты для улучшения предотвращения, готовности и реагирования на катастрофы.

Когда случается чрезвычайная ситуация, любая страна может обратиться за помощью через Механизм гражданской защиты ЕС. Комиссия играет ключевую роль в координации реагирования на катастрофы во всем мире, способствуя по крайней мере 75% транспортных и/или операционных расходов.

Украина присоединилась к программе в ноябре 2023 года.