Молдова планирует направить в Украину саперов для разминирования

Власти Молдовы готовы помочь украинцам в разминировании территории. Для этого в Украину планируется направить саперов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Молдовы Анатолия Носатого, которое приводит Realitatea .

По словам главы оборонного ведомства, у Молдовы есть много опытных саперов, которые принимали участие в миротворческих операциях, в том числе в Югославии.

"Мы подготовили контингент саперов для возможного опрокидывания в Украину для выполнения гуманитарных миссий по разминированию", - заявил министр.