Молдова планирует направить в Украину саперов для разминирования

Власти Молдовы готовы помочь украинцам в разминировании территории. Для этого в Украину планируется направить саперов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Молдовы Анатолия Носатого, которое приводит Realitatea.
По словам главы оборонного ведомства, у Молдовы есть много опытных саперов, которые принимали участие в миротворческих операциях, в том числе в Югославии.
"Мы подготовили контингент саперов для возможного опрокидывания в Украину для выполнения гуманитарных миссий по разминированию", - заявил министр.
Напомним, ранее стало известно, что саперы обследовали все населенные пункты Киевской области, которые находились под российской оккупацией.
Также мы писали, что Польша заявила о готовности обучать украинских саперов.
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