Саперы обследовали все населенные пункты Киевской области: сколько взрывчаток было найдено

Саперы обследовали все населенные пункты Киевской области, которые находились под российской оккупацией. Специалисты нашли более 50 тысяч взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.

"Это 270 городов, деревень и поселков в пределах Бучанского, Броварского и Вышгородского районов Киевской области. С начала работ спасатели обезвредили 52 862 единицы взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

При этом непроверенными еще остаются около 8462 километров квадратных, из них 2600 километров квадратных в Зоне отчуждения.

"Для того чтобы завершить эту работу в Киевской области полностью, нужны годы. Мы обязательно это сделаем", - отметил Кулеба.