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Саперы обследовали все населенные пункты Киевской области: сколько взрывчаток было найдено

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Киев, Вторник 19 июля 2022 12:58
Саперы обследовали все населенные пункты Киевской области: сколько взрывчаток было найдено Фото: глава Киевской ОВА Алексей Кулеба (kyivcity.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Саперы обследовали все населенные пункты Киевской области, которые находились под российской оккупацией. Специалисты нашли более 50 тысяч взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.

"Это 270 городов, деревень и поселков в пределах Бучанского, Броварского и Вышгородского районов Киевской области. С начала работ спасатели обезвредили 52 862 единицы взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

При этом непроверенными еще остаются около 8462 километров квадратных, из них 2600 километров квадратных в Зоне отчуждения.

"Для того чтобы завершить эту работу в Киевской области полностью, нужны годы. Мы обязательно это сделаем", - отметил Кулеба.

Ранее Кулеба сообщал, что огромной проблемой для разминирования в Киевской области остаются леса. Почти все лесополосы в регионе опасны для посещения, поскольку зона загрязнена минами и другими взрывоопасными предметами.

В то же время, по данным ГСЧС, для разминирования всей территории Украины понадобиться по меньшей мере 10 лет.

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