Молдова планує направити в Україну саперів для розмінування

Влада Молдови готова допомогти українцям у розмінуванні території. Для цього в Україну планується направити саперів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Молдови Анатолія Носатого, яке наводить Realitatea.
За словами глави оборонного відомства, у Молдови є багато досвідчених саперів, які брали участь у миротворчих операціях, у тому числі в Югославії.
"Ми підготували контингент саперів для можливого перекидання в Україну для виконання гуманітарних місій з розмінування", - заявив міністр.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що сапери обстежили всі населені пункти Київської області, які перебували під російською окупацією.
Також ми писали, що Польща заявила про готовність навчати українських саперів.
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