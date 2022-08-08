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Молдова планує направити в Україну саперів для розмінування

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Кишинів, Понеділок 08 серпня 2022 20:58
Молдова планує направити в Україну саперів для розмінування Фото: Молдова планує направити в Україну саперів для розмінування (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Молдови готова допомогти українцям у розмінуванні території. Для цього в Україну планується направити саперів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Молдови Анатолія Носатого, яке наводить Realitatea.

За словами глави оборонного відомства, у Молдови є багато досвідчених саперів, які брали участь у миротворчих операціях, у тому числі в Югославії.

"Ми підготували контингент саперів для можливого перекидання в Україну для виконання гуманітарних місій з розмінування", - заявив міністр.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сапери обстежили всі населені пункти Київської області, які перебували під російською окупацією.

Також ми писали, що Польща заявила про готовність навчати українських саперів.

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