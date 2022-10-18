Молдова після прольоту російський ракет вирішила придбати системи ППО

"Ми зрозуміли, що маємо вкладати в наші системи оборони. Остання заява міністра оборони свідчить про те, що Росія, на жаль, не поспішає визнавати факт порушення повітряного простору Молдови трьома ракетами", - заявив спікер парламенту.

За словами Гросу, їх це не дивує, а тільки підкріплює рішення шукати можливості для того, щоб не тільки могли відслідковувати ракети й літальні апарати, які порушують повітряний простір Молдови, а й могли задіяти системи, які запобігають таким спробам.

На запитання, скільки грошей потрібно Молдові на купівлю систем ППО, Гросу відповів, що оцінкою видатків мають займатися представники міноборони. Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий заявив, що Росія досі не визнала, що три російські ракети порушили повітряний простір країни.

"Ми не отримали офіційного пояснення. Виходячи з обговорень з колегами з МВС, та бесід, які я провів з військовим аташе, російська сторона зайняла більш оборонну позицію і вимагає від нас більше деталей замість того, щоб визнати те, що сталося. Ми не отримали підтвердження того, що повітряний простір Молдови справді був порушений", - додав міністр.