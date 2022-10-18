Молдова после пролета российских ракет решила приобрести системы ПВО

"Мы поняли, что должны вкладывать в наши системы обороны. Последнее заявление министра обороны свидетельствует о том, что Россия, к сожалению, не спешит признавать факт нарушения воздушного пространства Молдовы тремя ракетами", - заявил спикер парламента.

По словам Гросу, их это не удивляет, а только подкрепляет решение искать возможности для того, чтобы не только могли отслеживать ракеты и летательные аппараты, нарушающие воздушное пространство Молдовы, но и могли задействовать системы, предотвращающие такие попытки.

На вопрос, сколько денег нужно Молдове на покупку систем ПВО, Гросс ответил, что оценкой расходов должны заниматься представители минобороны. Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый заявил, что Россия до сих пор не признала, что три российских ракеты нарушили воздушное пространство страны.

"Мы не получили официального объяснения. Исходя из обсуждений с коллегами по МВД и бесед, которые я провел с военным атташе, российская сторона заняла более оборонительную позицию и требует от нас больше деталей вместо того, чтобы признать произошедшее. Мы не получили. подтверждение того, что воздушное пространство Молдовы действительно было нарушено", - добавил министр.