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Молдова передасть Україні нову партію гуманітарної допомоги

Середа 21 лютого 2024 12:35
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Молдова передасть Україні нову партію гуманітарної допомоги Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Молдова надасть Україні нову партію гуманітарної допомоги, першу у 2024 році. Вартість допомоги у вигляді матеріальних цінностей та іншого обладнання становить 4,9 мільйона леїв (понад 250 тисяч євро).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vocea Basarabiei.

Серед товарів, які будуть передані, 19 електростанцій, обладнання для переливання крові, близько 80 тисяч захисних масок, дезінфікуючі засоби для рук і понад 50 тисяч свинячих і рибних консервів.

Гуманітарна допомога буде доставлена в Україну командами Генерального інспекторату з надзвичайних ситуацій. На транспортні витрати буде виділено трохи більше 100 тисяч леїв (понад 5 тисяч євро).

Міністерство фінансів спільно з Міністерством внутрішніх справ, через Митну службу та Прикордонну поліцію, забезпечать оперативне виконання формальностей з перетину кордону для товарів, що перевозяться.

Допомога Молдови

Минулого року Молдова відправила три партії гуманітарної допомоги - у лютому, квітні та вересні - переважно для потреб української армії.

Крім того, у червні 2023 року Молдова відправила вісім вантажівок гуманітарної допомоги на суму 200 тисяч євро для ліквідації екологічних і гуманітарних наслідків, спричинених руйнуванням греблі Нової Каховки.

Минулого року повідомлялося, що Молдова приєднається до міжнародного реєстру збитків через агресію РФ проти України.

Під час візиту до України у листопаді минулого року президент Молдови Майя Санду заявила, що Молдову вдалося вберегти від окупації лише завдяки діям українських військових.

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