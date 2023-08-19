UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Молдова передасть Україні новий пакет гуманітарної допомоги

Фото: у Молдові готують черговий пакет гумдопомоги для України (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

Уряд Молдови підготував проект постанови про надання гуманітарної допомоги Україні у зв'язку з лихом, спричиненим знищенням російськими окупантами Каховської гідроелектростанції (ГЕС) у Херсонській області 6 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на NewsMaker.

Молдовські міністри мають затвердити відповідну ініціативу наступного засідання.

У допомогу увійде набір консервів на загальну суму 3,3 мільйона леїв. А саме:

  • 9 524 банки консервів тушкованої свинини на суму 683 013 леїв,
  • та 9524 банки тушкованої яловичини на суму 876208 леїв.

Крім того, Молдова виділить для України 3 тисячі банок тушкованої свинини на суму 157 770 леїв та 41 667 банок сардин у маслі на суму 1 662 513 леїв.

Гумдопомогу виділить із фонду державних резервів Агентство матеріальних резервів, що підпорядковується міністерству внутрішніх справ. Перевезення вантажів в Україну здійснить Генінспекторат надзвичайних ситуацій.

Зазначимо, що це не перша гуманітарна допомога для України від Молдови для ліквідації наслідків підриву військами РФ Каховської ГЕС. Так, раніше Кишинів ухвалив рішення направити Україні водонасосні станції, надувні човни, продукти харчування та обладнання, необхідне для полегшення наслідків повені.

Підрив окупантами Каховської ГЕС

Нагадаємо, в ніч проти 6 червня російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. Внаслідок цього було затоплено низку населених пунктів на півдні.

Росіяни почали звинувачувати Україну в нібито ракетному ударі. Але такі фантазії швидко спростували - західні ЗМІ взяли коментарі у фахівців в інженерній справі, які стверджували, що подібні руйнування міг спричинити лише підрив зсередини.

Раніше гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота припустив, що Україна може не відновлювати Каховську ГЕС, якщо вирішить кілька проблем. Також в "Укргідроенерго" повідомляли, що будівельні роботи для відновлення Каховської ГЕС можуть зайняти близько 6 років

Додамо, що, за словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, Каховська гідроелектростанція не підлягає відновленню. Він також розповів, що до зони підтоплення потрапили 180 населених пунктів Дніпропетровської, Миколаївської та Херсонської областей. Там мешкали близько 875 тисяч людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МолдоваГуманітарна допомогаДопомога Україні